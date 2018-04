Lazio, de Vrij: "Daremo tutto per fare un bel regalo a Inzaghi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Lazio e Salisburgo scenderanno in campo all 21:05 in occasione dei quarti di finale d’Europa League. Prima del match, il difensore biancoceleste Stefan de Vrij è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Dobbiamo essere veloci e rapidi con il possesso palla. Perché il Salisburgo pressa e corre, dobbiamo essere concentrati: sappiamo cosa ci aspetta. Quest’anno facciamo tantissimi gol, speriamo di farli anche stasera perché è importante oggi. Faremo di tutto per fare un bel regalo a mister Inzaghi stasera visto che è il suo compleanno”, riporta Lalaziosiamonoi.it.