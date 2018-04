Lazio, De Vrij e un addio che passa da un fioretto Champions

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefan De Vrij è virtualmente un nuovo giocatore dell'Inter. La tiritera è prossima alla conclusione, i nerazzurri hanno in pugno l'accordo e l'olandese ha deciso di continuare la propria avventura in Italia. La Lazio non è rimasta bene dall'atteggiamento del club interista. I rapporti sono buoni - lo ha confermato a Sportitalia il ds Tare in persona - ma la 'fregatura' e l'addio del difensore sono una ferita aperta sia per i dirigenti che per il presidente Lotito. L'Inter ha fregato i biancocelesti con un accordo annunciato tardivamente e per vie traverse, un comportamento che non è piaciuto ma che ha dato i suoi frutti. Con buona pace del club laziale.

In ogni caso, stiamo parlando di un giocatore tutto d'un pezzo, che non ha nessun intenzione di cambiare i propri piani per la stagione in corso. De Vrij vuole salutare portando la Lazio in Champions League e lo sta dimostrando a suon di prestazioni di livello e anche di gol pesanti. Un obiettivo che si è posto fin da quando ha deciso di andarsene e che ha condiviso in lunghe chiacchierate con il tecnico Simone Inzaghi. Infatti, all'interno dello spogliatoio viene comunque considerato un punto fermo, nessuno lo considera come un potenziale 'traditore'. E' una guida che terminerà la sua avventura a fine stagione, tra gli applausi dei compagni e dei tifosi laziali. Ma anche tra i sorrisi e i cori di chi è pronto ad accoglierlo, come quelli interisti.