Lazio, de Vrij in uscita: può arrivare Gonzalo Rodriguez a parametro zero

© foto di Federico De Luca

Potrebbe essere Gonzalo Rodriguez (33) il difensore chiamato a sostituire Stefan de Vrij (25) tra le file della Lazio. L'olandese verrà lasciato partire per 30 milioni di euro, mentre l'argentino in scadenza con la Fiorentina può rappresentare un rinforzo importante ma - allo stesso tempo - a costo zero per il club capitolino. Igli Tare, ds laziale, segue intanto tanti profili per potenziare la difesa a disposizione di Simone Inzaghi. A scriverlo è l'edizione romana del freepress Leggo.