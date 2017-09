Lazio, De Vrij può rinnovare per un anno con clausola rescissoria

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finito nel mirino della Juventus, il difensore Stefan De Vrij potrebbe alla fine decidere di rinnovare con la Lazio per una stagione. Lo riferisce il Corriere dello Sport che spiega come l'olandese sia in scadenza a fine stagione e sia pronto a prolungare con l'inserimento nel contratto di una clausola rescissoria da 27 milioni di euro.