Lazio, de Vrij: "Zero possibilità che rimanga qui. Anzi, meno di zero"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore centrale della Lazio, Stefan de Vrij, si è fermato fuori dai cancelli di Formello per parlare con i tifosi. CittàCeleste ha captato una dichiarazione del difensore olandese, in scadenza di contratto. "Rinnovo con la Lazio? Ci sono zero possibilità che io resti. Zero e meno di zero. La società non mi parla più".