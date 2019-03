© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio, si legge su Lalaziosiamonoi, non ha ancora preso una decisione in merito all'eventuale riscatto di Romulo dal Genoa. Arrivato in inverno in prestito dal Genoa, per trattenerlo a Roma Lotito e Tare dovrebbero sborsare circa 2 milioni di euro, ma come detto una decisione sarà presa solo al termine del campionato. Nei discorsi fra i due club, si legge, potrebbe rientrare anche l'esterno Lazovic che però è in scadenza di contratto col Grifone.