Lazio, Depay rimane in lista: è in scadenza a giugno 2021

Memphis Depay rimane nella wishlist della Lazio di Igli Tare. L'ala olandese, passata dal Manchester United al Lione e ora in scadenza 2021, è un obiettivo per i biancocelesti, ma ci sono dei problemi ulteriori. La rottura del crociato, in primis, in più il fatto che sia gestito dalla SEG - l'agenzia di Stefan de Vrij - non aiuta. Per questo appare come un sogno proibito anche in virtù della valutazione da 50 milioni di euro.