Lazio, Di Gennaro: "Abbiamo fatto cose straordinarie, gara difficile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Lazio Davide Di Gennaro ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel prima del match contro il Crotone: "Siamo consapevoli che siamo a 90 minuti da un sogno, ad inizio stagione nessuno ci credeva. La Lazio però ha fatto cose straordinarie, sarà una partita difficile, il Crotone ha fatto ottime cose in casa e dobbiamo fare un' ottima partita - riporta Lalaziosiamonoi.it -. L’unità del gruppo penso sia stato il punto di forza dall’inizio della gestione del mister, sappiamo che per raggiungere obiettivi importanti serve il sostegno di chiunque anche quello di chi gioca meno. Siamo tutti concentrati e feroci per raggiungere questo traguardo".