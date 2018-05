Lazio, Di Gennaro: "Col Crotone ci giochiamo un sogno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Di Gennaro, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima del match con il Crotone: "Siamo consapevoli che ci giochiamo tutti in novanta minuti, ci siamo preparati per questi novanta minuti e ci giocheremo tutto per vincere, ci giochiamo un sogno. De Vrij è un professionista esemplare ed ha preparato questa partita come tutte le altre. Il Cagliari? Sarà concentrato sulla sua partita".