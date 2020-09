Lazio di misura sul Frosinone: Inzaghi prova il tridente ma perde Luiz Felipe

Non brilla ma vince, la Lazio, che supera 1-0 il Frosinone nel penultimo test prima dell'esordio in campionato. L'amichevole dello 'Stirpe' viene decisa da Correa, che dopo un'ora di gioco sblocca il punteggio su assist perfetto di Immobile. Rimane però un sabato amaro per mister Inzaghi, che potrebbe rinunciare a Luiz Felipe per almeno una settimana. Il brasiliano ha chiesto il cambio dopo solo sette minuti per un'entrata durissima di Kastanos sulla caviglia destra: un intervento incomprensibile che ha fatto scattare l'ira dei biancocelesti per qualche istante. È stato portato in spalla negli spogliatoi, il brasiliano, e a fine partita è tornato sul terreno di gioco con le stampelle e una vistosa fasciatura. Domani farà gli esami, ma c'è preoccupazione. Da segnalare l'utilizzo, nel secondo tempo, del tridente composto da Correa, Immobile e Caicedo: una novità tattica in vista della prossima stagione e dell'imminente arrivo di Muriqi.

FROSINONE (3-5-2): Iacobucci; Brighenti (74' D'Elia), Szyminski (53' Ariaudo), Krajnc (53' Capuano); Salvi, Tribuzzi (84' Coccia), Vitale (69' Errico), Kastanos (79' Giordani), Beghetto (74' Ghazoini); Dionisi, Trotta (69' Ardemagni).

A disp.: Bardi, Bastianello, Santarpia.

All.: Alessandro Nesta.

LAZIO (3-5-2): Reina (84' Adamonis); Luiz Felipe (8' Patric; 76' Armini), Acerbi, Radu (69' Bastos); Lazzari (76' Jony), Akpa Akpro (64' Caicedo), Leiva (55' Escalante), Parolo (76' A. Anderson), Kiyine (64' Lukaku); Correa (76' D. Anderson), Immobile (76' Moro).

A disp.: Strakosha.

All.: Simone Inzaghi.

Marcatore: 63' Correa (L)

Arbitro: Claudio Campobasso (sez. di Formia)

Assistenti: Marco Giudice - Lorenzo D'Alessandris

Ammonito: 45' Akpa Akpro (L).