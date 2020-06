Lazio, di nuovo l'Atalanta è sinonimo di ripartenza: 249 giorni dopo la rimonta dell'andata...

Il 19 ottobre scorso, più o meno alle 15.45, finisce il primo tempo tra Lazio e Atalanta sul roboante punteggio di 0-3 per gli ospiti. L'Olimpico rumoreggia, Inzaghi è in bilico e la squadra biancoceleste è a -8 da Gomez e Co.: poi la rimonta della ripresa, il gol di Correa e la doppietta di Immobile, e l'aquila risorge come una fenice. Da quella partita è nata la nuova Lazio, che ha incanalato 21 risultati utili consecutivi arrivando in cima, nella prima settimana di marzo, alla classifica del campionato italiano. “Quella fu la partita della svolta. Nell’intervallo non ci furono tante parole - ha ricordato a DAZN Marco Parolo - ci guardammo e capimmo che avremmo dovuto cambiare le cose. Fu una reazione di squadra, di un gruppo che aveva fame di vittoria, aspetto che ci siamo poi portati sempre dietro”.

Ora c’è di nuovo l’Atalanta, perché il destino vuole così. E di nuovo questa partita significa ripartenza. Ben diversa, adesso, dopo tre mesi lunghi e quasi interminabili. E se la formazione di Gasperini ha già ripreso il proprio campionato, quella di Inzaghi no. "Sarà difficile, prima avevamo tante certezze. Abbiamo fatto solo un'amichevole, altre squadre invece hanno già giocato di più", ha spiegato il tecnico laziale, pronto alla difficile prova di Bergamo con sei giocatori in infermeria. Il cammino della Lazio ripartirà proprio da lì, dallo stadio in cui nell'agosto del 2016 è cominciato questo ciclo che porta in copertina i volti di Immobile, Milinkovic e Inzaghi. Dalla Dea alla Dea, 249 giorni dopo la rimonta di ottobre, per provare a riassaporare l’aria del Paradiso e tornare a inseguire la Juventus, che dopo la vittoria di lunedì sul Bologna si è portata a +4.