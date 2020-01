Lazio di rimonta: 13 punti guadagnati da situazione di svantaggio

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per la settima volta su otto in stagione, anche nel derby la Lazio ha rimontato da una situazione di svantaggio (da 1-0 a 1-1). Nessuno metterà mai in dubbio la complicità della difesa della Roma (l’errore gigantesco di Pau Lopez) sul pareggio di Acerbi di domenica, ma rimane il fatto che gli uomini di Inzaghi hanno ripreso un’altra volta una gara in salita dopo l’1-0 iniziale di Dzeko. Se una situazione si ripete in modo costante, la casualità centra poco. Meglio parlare di bravura, di mentalità e della crescita di una squadra - domenica anche fortunata - che ha imparato a non mollare mai. Come Inter, Juventus, Real Madrid e PSG, la Lazio ha perso soltanto una volta solo dopo che è andata sotto (all’andata contro i nerazzurri 1-0). Ha guadagnato 13 punti dopo aver preso il gol dello svantaggio: in Europa - sottolinea LazioPage - solo Osasuna con 14 e Wolverhampton con 17 possono vantare uno score migliore.

Il pareggio del derby allunga a 15 la striscia di risultati utili consecutivi in campionato, oltre che migliorare i dati sopracitati. La Lazio va elogiata per questo: rimontare non è mai facile, è segno di una grande forza interiore e mentale. Di caparbietà e consapevolezza. Ma se è vero che riesce a recuperare il più delle volte, significa che nelle stesse è stata distratta e imperfetta nelle prime battute di gioco. Questo c'è dall’altro lato della medaglia: dei 18 gol subiti in campionato, 11 li ha presi entro la mezz'ora. Più della metà (10, il 53%) addirittura tra il 15' e il 30', per essere ancora più precisi. Vedendo la classifica, è chiaro che Inzaghi ci metterebbe la firma per ripercorrere la stessa strada del girone d'andata, ma non si può sempre pensare di rimontare o vincere nei minuti finali. A Formello lo sanno e lavoreranno tanto su quest'aspetto, per cercare di essere ancora più efficaci e attenti. Intanto stanno avendo ragione i biancocelesti, con sette rimonte su otto in campionato all'attivo (di cui tre complete). Chissà se l'avranno ancora a fine stagione, a maggio, quando verrà delineata la griglia definitiva della Serie A.