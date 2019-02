Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, ha così presentato la sfida contro il Siviglia ai taccuini di 'Estadio Deportivo'. Nella sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League la squadra biancoceleste dovrà incassare lo 0-1 incassato nel match d'andata: "Crederci è un dovere per tutti noi, bisogna essere coraggiosi per invertire il risultato dell’andata. All’Olimpico non meritavamo la sconfitta, avremmo dovuto finire la partita con un altro risultato, ma fa parte del gioco. Il Siviglia è un’ottima squadra, ha molta qualità tecnica e ha dei giocatori di alto livello. Ma noi siamo la Lazio, dobbiamo e vogliamo fare una partita una grande partita. Mai smettere di credere nel risultato, il passaggio del turno è possibile".