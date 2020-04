Lazio, Diaconale: "Il Ministro Spadafora ha una visione assolutamente negativa dello sport"

"Spadafora ha fatto di tutto per far capire che era contro la ripresa della Serie A: perché? Se dovessi fare un'ipotesi, direi che il Ministro fa parte della stessa parte politica di chi non voleva le Olimpiadi. Ha una visione dello sport assolutamente negativa". A parlare è Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio che ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' ha ribadito una volta in più la posizione del club biancoceleste, molto critico nei confronti delle ultime decisioni del Governo (allenamenti per gli atleti di sport collettivi possibili solo dal 18 maggio). "Non credo ai complotti - prosegue -, se c'è l'intenzione di far ripartire il calcio, il Ministro Spadafora lo può tranquillamente far ripartire senza prendersela con gli eventuali complottisti".