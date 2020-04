Lazio, Diaconale: "Lotito vuole tenere i suoi gioielli e rinforzarsi per la Champions"

vedi letture

Nel corso di una lunga diretta social con la pagina Juventus Divanum, Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, ha parlato di alcuni pezzi pregiati del club capitolino e di come l'emergenza sanitaria andrà a rivoluzionare il prossimo mercato: "Milinkovic-Savic è veramente un grande giocatore, ce lo teniamo. Non credo che si possa fare uno scambio con la Juventus, i nostri campioni ce li teniamo stretti. Oltre a un grande ds, abbiamo un presidente che ha saputo tenersi i propri gioielli. Per quanto riguarda i prezzi del prossimo mercato, saranno più bassi per tutti. Sentir parlare di 80-100 milioni, mi sembra stratosferico. La Lazio non me mette sul mercato nessuno; se ci saranno offerte clamorose, ne parleremo, ma noi non abbiamo esigenze di vendere. Champions League? Lotito vuole onorare l’impegno, predisponendo una squadra che possa dimostrare di essere una delle migliori in campo internazionale", riporta lalaziosiamonoi.