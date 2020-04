Lazio, Diaconale: "Usciamo dal meccanismo Agnelli contro Lotito, siamo una società in salute"

Nel corso del suo intervento su Radiosei, il portavoce della Lazio Arturo Diaconale si è soffermato sul taglio degli stipendi: "Non mi occupo di questo aspetto, di questo se ne occupa il presidente con il direttore sportivo. Però l’orientamento è quello di attendere un’intesa generale, così come attendiamo disposizioni in merito alla ripresa degli allenamenti e del campionato. Noi abbiamo semplicemente reagito a sollecitazioni che puntavano a mettere in difficoltà la nostra società e a creare problemi. Abbiamo difeso la linea della società sia nelle istituzioni che a livello comunicativo - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Agnelli-Lotito? Usciamo da questo meccanismo Agnelli contro Lotito. Ci sono interessi diversi e ognuno ha cercato di perseguire i propri. Si è giocato molto su questa diatrriba a livello mediatico. Il processo di crescita economico della Lazio proseguirà? I tifosi possono stare tranquilli. E' un percorso che viene da lontano e ha l’obiettivo di collocare la Lazio nel ‘salotto’ del calcio europeo. Ci sono tutte le possibilità per continuare ad andare avanti positivamente. Abbiamo un potenziale tecnico elevato, siamo una società in salute. Le richieste per i nostri giocatori sono state respinte e lo saranno ancora, a meno che non siano cose irrifiutabili".