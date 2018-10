Lazio, difesa in balia dell'avversario. I numeri di una settimana horror

Fonte: Dal nostro inviato alla Commerzbank-Arena di Francoforte (Germania)

Se contro Frosinone, Empoli, Apollon, Genoa e Udinese si era vista una squadra appannata ma capace di soffrire un po', Roma ed Eintracht hanno polverizzato anche quel briciolo di certezza. Troppi giocatori della Lazio, alla Commerzbank-Arena di Francoforte, sono sembrati andare per conto loro. In balia dell'avversario.

Sintomatica, in questo senso, la prestazione della difesa che in una serata da dimenticare è stata travolta in lungo e in largo. Quattro i gol subiti, così come quattro sarebbe il voto ideale da assegnare a chi è sceso in campo. Poca, pochissima attenzione. E, a sensazione, anche poca comunicazione fra reparti. Un vero e proprio crollo verticale, ampliato anche dagli strascichi del derby perso con la Roma. Nelle ultime due gare ufficiali (contro Roma ed Eintracht Francoforte), infatti, la Lazio ha incassato sette gol: tanti quanti quelli subiti in tutte le altre sette partite stagionali. Un dato allarmante, che si aggiunge a tutte le altre insicurezze che ormai da dieci giorni tengono banco in casa biancoceleste.