Lazio, difficile l'intesa per il prolungamento di Inzaghi: appuntamento in ritiro con Lotito

Il prolungamento di Simone Inzaghi con la Lazio non è scontato, con il tecnico biancoceleste che ne discuterà insieme a Lotito direttamente dal ritiro di Auronzo. L'allenatore vuole capitalizzare i successi ottenuti nella passata stagione e chiederà un robusto aumento dell'ingaggio oltre a diverse richieste sul mercato che al momento non è decisamente decollato e che anzi ha portato una delusione enorme come quella di David Silva. Solo il suo legame con la piazza e la squadra potrebbe spingere il tecnico a passare sopra a qualche divergenza, ma non è da escludere che la stagione laziale riparta con una panchina in scadenza. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.