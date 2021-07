Lazio, divergenze tra Lotito e Peruzzi: il club manager pronto a dare le dimissioni

I tifosi che lo hanno aspettato tanto nel ritiro di Auronzo ormai si sono arresi e sono pronti a salutarlo. Cinque anni dopo il suo ritorno come club manager, Angelo Peruzzi lascia la Lazio. È pronto a firmare le dimissioni a causa di alcune divergenze con il duo Lotito e Tare, lasciando nel mondo biancoceleste un vuoto grande. Perché l'ex portiere, campione del mondo nel 2006, era una figura fondamentale per gli equilibri di Formello: basti pensare, per esempio, a come risolse in maniera brillante alcuni casi spinosi del passato come quelli di Keita e Felipe Anderson. Tutti sapevano la sua importanza, i giocatori lo rispettavano. Un personaggio di uno spessore raro, tanto da preferire l'addio a un anno di stipendio piuttosto che svolgere un ruolo non al meglio. Mai in prima pagina, sempre dietro le quinte. Non voleva l'attenzione mediatica, ma quella dei giocatori e di tutto lo staff della Lazio, e soprattutto desiderava autonomia nel gestire i propri compiti. E proprio in virtù di questa autonomia, per cui non ha avuto garanzie, ha deciso di consegnare le proprie dimissioni un anno prima della scadenza del contratto.

Non è un fulmine a ciel sereno, chi segue quotidianamente la Lazio lo sa. Già in passato con la società ci sono stati momenti di tensioni, che sembravano portare alla separazione. Il più importante quello di novembre, quando scoppiò il caso di Luis Alberto dopo le accuse dello spagnolo a Lotito ("L'aereo nuovo? Sì ma non pagano noi"). Lì, si aprì una frattura mai ricomposta, tra Peruzzi (che ha spinto per reintegrare subito il giocare) e la società (che voleva una pena più severa). Da quel momento il vaso, i cui pezzi erano stati incollati troppe volte, ha cominciato a sgretolarsi del tutto. Neanche Sarri è riuscito a far rientrare il caso: "Spero possa essere ancora con noi, ci darebbe una grande mano". Così dopo cinque anni Peruzzi saluta la Lazio tra la delusione dei tifosi, che lo aspettavano in ritiro come si attende un parente in una ricorrenza annuale. Perché lui è uno della famiglia biancoceleste.