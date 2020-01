© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alberto Paloschi e la Lazio. Una pista di mercato destinata ad animare gli ultimi giorni di questo gennaio. Stando a quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it, infatti, è stato fissato per la giornata di domani un incontro fra la dirigenza capitolina e l'entourage dell'attaccante della SPAL per cercare di trovare un punto d'incontro fra la proposta biancoceleste e le richieste estensi. La volontà della Lazio pare quella di definire l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, modificabile in obbligo in base ad un determinato numero di presenze. Un'operazione simile a quella portata a termine lo scorso gennaio col Genoa per Romulo.