Lazio, domani l'esito dei nuovi tamponi. La situazione dell'infermeria in vista dello Zenit

Dopo la clamorosa rimonta di Torino, in casa Lazio è già tempo di pensare alla delicata trasferta russa sul campo dello Zenit in Champions League e sulla squadra di Inzaghi - sottolinea SportMediaset - incombe ancora la minaccia del Covid. I biancocelesti, nella mattinata di oggi si sono sottoposti ad un nuovo giro di tamponi, i cui esiti verranno comunicati martedì.

In attesa dell'esito dei tamponi, Inzaghi spera di recuperare qualche elemento importante per la sfida allo Zenit San Pietroburgo, ma l'elenco degli assenti resta comunque lungo: Vavro (non in lista Champions), Escalante, Lazzari, Djavan Anderson e Luis Alberto non si sono visti all'allenamento odierno, così come Fares (infortunatosi col Toro) e Marusic (andato ko sabato e neanche convocato per la sfida ai granata). Il tecnico biancoceleste - continua SportMediaset - può comunque sorridere perché questa mattina Lulic è tornato in gruppo. Il capitano della Lazio, dopo 8 mesi di calvario e una doppia operazione alla caviglia, si è allenato finalmente con i suoi compagni e il suo ritorno è sempre più vicino, così come quello di Stefan Radu.