© foto di Federico De Luca

Giulio Donati resta nel mirino della Lazio per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere di Roma il giocatore potrebbe arrivare a Formello nelle prossime settimane, per un'operazione low cost, visto che è ormai fuori dai progetti del Mainz e ha il contratto in scadenza a giugno. Resta però l'incognita del lungo periodo di inattività: il giocatore è praticamente fuori rosa.