© foto di Federico Gaetano

La Lazio aspetta il mercato e poi si prepara a blindare Lucas Leiva. Conclusa la sessione invernale, a febbraio è in programma un appuntamento con gli agenti del centrocampista brasiliano per mettere nero su bianco il rinnovo di contratto. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo cui il nuovo accordo avrà scadenza 2020, con una proposta di adeguamento da 2,2 a 2,5 milioni. Le basi dell'intesa ci sono, ora vi è da attendere un mese o poco più per vederla ratificata.