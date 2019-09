Lazio dopo la sosta: l'anno scorso 4 vittorie e 1 pareggio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La gara di Ferrara di oggi è ricca di insidie per la Lazio. Lo sanno i tifosi, i giocatori e ovviamente anche mister Inzaghi. "L'anno scorso ci costò cara, perdemmo 3 punti importanti. Non basterà fare una gara normale" ha spiegato ieri in conferenza stampa il tecnico. Le difficoltà da superare saranno tante. L'ambiente caldo, una squadra difficile da affrontare come la SPAL e il rientro dalla sosta delle nazionali. La prima giornata dopo la pausa è considerata da molti come un'incognita, complici per esempio anche i lunghi viaggi intercontinentali che molti giocatori fanno. Questo sarà un ulteriore motivo per avere la concentrazione super alta, anche se la Lazio, nell'ultima stagione, ha fatto bene al rientro dopo break di una settimana. Dopo le 5 soste (per le nazionali e quella natalizia) sono infatti arrivate 4 vittorie (a settembre a Empoli per 1-0, a ottobre a Parma per 2-0, a gennaio col Novara per 4-1 a marzo a Milano contro l'Inter per 1-0) e 1 pareggio, quello interno all'Olimpico contro il Milan. Sono numeri che dimostrano come la squadra biancoceleste sappia riattaccare la spina e riesca a ritrovare la concentrazione dopo le distrazioni internazionali. Inzaghi spera che i suoi ragazzi oggi al 'Paolo Mazza' (ore 15.00) facciano lo stesso: per avere continuità, per presentarsi col morale alto all'esordio in Europa League e per vendicare, sportivamente parlando, il ko dell'anno scorso.