Lazio, dopo Silva la società lavora sul piano B: massimo silenzio e nessuna fretta

James Rodriguez, Cavani, Rafinha, Shaqiri. Nel day after l'addio al sogno Silva, nuovo giocatore della Real Sociedad, intorno alla Lazio sono cominciati a circolare una serie di possibili nomi per il piano B. Per un colpo di livello, da Champions, che la tifoseria attende dopo l'amarezza delle ultime ore. A Formello sono sicuri che la società lo farà, il presidente Lotito e il ds Tare vogliono un profilo di spessore ora che sono tornati nell'Europa dei grandi tredici anni dopo l'ultima volta. Ma non reagiranno d'istinto, subito dopo l'amara beffa legata a David Silva. Tra le parti ieri c'è stato un botta e risposta, accuse reciproche e scintille. Era vicina a un super acquisto, la Lazio, ora di nuovo a lavoro per individuare il profilo più adeguato. Visto quanto accaduto, lavorerà a fari spenti per provare a mantenere assoluta segretezza su questo cosiddetto 'piano B'. Sono tutti nomi possibili, quelli sopra elencati. Affari difficili così come tutti quelli per i giocatori di una certa fascia, ma comunque abbordabili: per esempio James Rodriguez e Rafinha sono in scadenza nel 2021 e sono in uscita rispettivamente da Real Madrid e Barcellona. Chi si aspetta una mossa mediatica immediata della Lazio, sbaglia. Lotito vuole decidere senza fretta per non sbagliare e prendere il giocatore più giusto e funzionale al progetto. L'identikit è tracciato: serve un profilo esperto, internazionale, che possa fare la differenza dalla trequarti in avanti.

Capitolo Muriqi. Col Fenerbahce era tutto fatto, l'accordo per il 26enne centravanti kosovaro era stato trovato sui 17 milioni di euro. Ma nell'operazione ora può entrare anche Bastos, in scadenza con la Lazio nel 2021, dunque i due club sono ancora in trattativa.