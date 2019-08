Lazio, doppia amichevole in 24 ore: Inzaghi vuole tutti in condizione

Fonte: Dall'inviato a Roma

Sono ore di fuoco per la Lazio di Inzaghi, reduce dalla vittoria nell’amichevole di ieri sera contro il Bournemouth (3-4). Un buon test, il primo veramente impegnativo, contro una squadra che il prossimo weekend inizierà la Premier League. Ma non c’è tempo per riposarsi per i biancocelesti, che oggi saranno impegnati contro il Paderborn, neo promosso in Bundesliga. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 16.00, in Germania, dove Immobile e compagni rimarranno per tutta la prossima settimana nel ritiro ‘bunker’ di Marienfeld. Lì, lontano da tifosi e occhi indiscreti, l'allenatore potrebbe provare nuove soluzioni tattiche oltre che migliorare gli automatismi e affinare la condizione fisica dei suoi ragazzi.

Con ogni probabilità, nel pomeriggio al Benteler-Arena si vedrà in campo una formazione quasi completamente diversa rispetto a quella di ieri. Verrà dato spazio a tutti, perché la partita è il miglior allenamento. Molti potranno così mettersi in mostra, sia per cercare di scalare le gerarchie interne e sia per essere più appetibili sul mercato. In difesa troveranno spazio sicuramente Luiz Felipe e Wallace, mentre in mezzo al campo avrà più minutaggio Cataldi: spera la stessa cosa anche André Anderson, che ha ben impressionato ad Auronzo. Se dei nuovi contro il Bournemouth Inzaghi ha lanciato subito Vavro e Lazzari, tra poche ore potrà essere il turno di Jony come quinto di sinistra. Sarà quindi un’amichevole da non sottovalutare, importante anche per capire come il gruppo nella sua totalità reagirà ai carichi di lavoro proposti dallo staff tecnico. L'obiettivo è quello di coinvolgere tutti per aumentare la fiducia, la competizione e la condizione fisica, quando ormai mancano soltanto 3 settimane all’inizio della Serie A.