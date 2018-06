Lazio, doppia idea portoghese: Diogo Jota e Ruben Neves

© foto di Federico Gaetano

Novità sul mercato della Lazio raccontate oggi da Il Corriere dello Sport in edicola. L'ultima idea del ds Igli Tare risponde al nome di Diogo Jota, ventunenne del Porto esploso in stagione al Wolverhampton. Un assistito di Jorge Mendes che, coi biancocelesti, avrebbe discusso anche del regista Ruben Neves, parcheggiato nell'ultima stagione anche lui in Championship ai Wolves.