Lazio, dott. Radia: "Badelj ha accusato un fastidio al flessore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo la sconfitta contro l'Inter. Dopo Lucas Leiva giovedì, in casa biancoceleste si ferma pure Milan Badelj. Ai microfoni di Lazio Style Channel il dottore della Lazio Fabio Rodia è intervenuto per fare il punto sugli infortunati: “Per quanto riguarda Lucas Leiva abbiamo ultimato gli accertamenti e il giocatore ha rimediato una lesione di primo-secondo grado all’adduttore della coscia destra. Sono già state intraprese tutte le terapie del caso da giorni e contiamo di recuperalo nei tempi previsti. Badelj invece andrà valutato non prima delle 48-72 ore, ha accusato un fastidio al flessore”.