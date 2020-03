Lazio, due nomi se salta Giroud: sul taccuino di Tare ci sono Ekuban e Bakambu

Igli Tare, ds della Lazio, valuta altri profili qualora non dovesse arrivare a Formello il francese del Chelsea Olivier Giroud. Il primo è un vecchio pallino di Tare, il francese di origini Congolesi Cedric Bakambu. Gioca dal 2018 al Beijing Guoan, la Lazio ci aveva pensato anche a gennaio, ma poi l'affare non è andato in porto. È rimasto in Cina ed aspetta una chiamata in estate. L'altro nome è quello di Caleb Ekuban, attaccante di origini ghanesi nato in Italia. Ha 25 anni, la sua candidatura è rimbalzata nei giorni scorsi dalla Scozia. Lo vogliono i Rangers di Glasgow e i media scozzesi hanno coinvolto i biancocelesti nella corsa all’attaccante. Ekuban gioca nel Trabzonspor, lotta per la conquista del titolo turco e sogna il grande salto europeo. Ha una valutazione tra i 5 e i 7 milioni, i turchi potrebbero chiederne 10. Lo riporta il Corriere dello Sport.