© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lazio che non molla la presa su Manuel Lazzari, laterale della SPAL. Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi il club della Capitale per arrivare al giocatore vorrebbe sfruttare l'interesse della società estense nei confronti di Davide Di Gennaro, centrocampista di proprietà dei biancocelesti attualmente in prestito alla Salernitana. Se non dovesse bastare la Lazio potrebbe anche proporre il sostituto naturale di Lazzari, ovvero Djavan Anderson, anche lui in prestito in Campania.