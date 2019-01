Lazio, due piste in Serie B per il giovane Rossi

© foto di Federico Gaetano

Ha firmato il rinnovo fino al 2022, ora Alessandro Rossi lascerà la Lazio per trovare spazio con regolarità. Secondo Il Messaggero il giovane attaccante ha due possibilità da valutare, entrambe in Serie B: Pescara (come già scritto su TMW) e Brescia, infatti, sono sulle tracce del classe '97.