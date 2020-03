Lazio, due rinnovi sono già arrivati: Lulic e Parolo in biancoceleste fino al 2021

Per Luis Alberto manca soltanto l’annuncio ma la Lazio prosegue nella sua "campagna rinnovi" più spedita che mai: dopo lo spagnolo dovrebbe toccare a Strakosha, poi l'inizio delle trattative per Luiz Felipe, gli altri due giocatori in organico con il contratto in scadenza nel 2022. Ma c'è chi ha già apposto la firma sul prolungamento, come Senad Lulic e Marco Parolo: i due senatori hanno già firmato il rinnovo per un’altra stagione e giocheranno sino al 30 giugno 2021 con la Lazio. L'annuncio è stato rimandato, visto il campionato in corso e le altre trattative da sviluppare, stando a quanto rivela il Corriere dello Sport di oggi.