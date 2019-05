© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Riza Durmisi (25) non ha convinto la Lazio a puntare ancora su di lui. L'esterno mancino s'è trasferito un anno fa dal Betis Siviglia per 7,5 milioni di euro, l'idea dei biancocelesti è quella di cederlo in prestito - probabilmente favorendo un ritorno in Danimarca - così da ammortizzare il costo dell’operazione e cederlo fra un anno a una cifra più alta rispetto al suo valore attuale. Lo scrive Gazzetta.it.