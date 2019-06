Lazio, Durmisi e il futuro: "Per ripartire può servire fare un passo indietro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle pagine del sito danese Bold.dk arrivano alcune dichiarazioni di Riza Durmisi, centrale danese di origini albanesi della Lazio. Il giocatore, al termine della prima stagione in biancoceleste, ha parlato del suo futuro, aprendo in maniera velata anche ad un addio alla Capitale: "Nella mia carriera ho sempre fatto solo dei passi avanti, potrebbe servire farne uno indietro per ripartire. I problemi in fase difensiva? È chiaro che io sia un terzino offensivo e possa migliorare ancora in difesa, ma ho giocato in squadre come Bröndby, Betis e Lazio, evidentemente non sono andato così male. Ho ancora tanta fame, voglio dimostrare di meritare questi livelli".