© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Lazio continua a cercare rinforzi, soprattutto sulle fasce. Secondo quanto riportato da Radiosei, tra i nomi segnalati da Simone Inzaghi, che a breve rinnoverà con i biancocelesti, c’è Mohamed Fares: esterno mancino della SPAL, è reduce da una buona stagione (3 gol in 35 partite) che l'ha rilanciato in ottica mercato. Gli emiliani hanno un diritto di riscatto da esercitare nei confronti del Verona (3 milioni), poi potrebbero ascoltare eventuali proposte. Difficile, in realtà. Perché già sulla destra Lazzari sembra un sicuro partente e per i ferraresi non sarebbe una grande mossa privarsi dei due esterni titolari, punti cardine della squadra di Semplici.

Piace anche Ansaldi - Ai biancocelesti piace anche il terzino del Torino Cristian Ansaldi, che può giocare a sinistra e a destra. preoccupa però la sua predisposizione agli infortuni e il fatto che non sia giovanissimo (33 anni a settembre).