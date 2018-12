Lazio, è caos. Dalla cena della discordia al possibile addio di Peruzzi

© foto di Federico Gaetano

Caos in casa Lazio. Ne scrive Il Messaggero, oggi in edicola: secondo il quotidiano romano, Simone Inzaghi non riesce più a gestire una situazione allo sbando, con troppi giocatori che pensano solo a sé stessi. Due settimane fa la cena della discordia: Lulic, Parolo e Radu hanno organizzato una cena per i compagni, ma alla fine non si sarebbe presentata mezza squadra. Uno sgarbo mal digerito dai senatori e che si cercherà di ricucire in questi giorni di ritiro. Intanto, Angelo Peruzzi pensa all'addio: sempre più ai margini del progetto, l'ex portiere non vivrebbe un momento idilliaco nei rapporti con Tare e Lotito. In alternativa, prende quota il nome di Mauri.