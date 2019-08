Lazio, è fatta per il ritorno di Badelj alla Fiorentina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito da Lalaziosiamonoi è fatta per il ritorno di Milan Badelj alla Fiorentina. Tra domani e lunedì il giocatore dovrebbe lasciare il ritiro di Marienfeld per tornare in viola. Accordo che dovrebbe essere trovato sulla base del prestito con diritto di riscatto a 6,5 milioni di euro con il giocatore che percepirà circa 2 milioni, un ingaggio leggermente inferiore di quello in biancoceleste. Il croato ha spinto per tornare sotto la guida di Montella dopo una stagione in chiaro scuro all'Olimpico.