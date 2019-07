Lazio, è fatta per Lazzari dalla SPAL: giovedì le visite mediche

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fumata bianca tra Manuel Lazzari e la Lazio. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, è fatta per il passaggio in biancoceleste dell'esterno classe '93 dalla SPAL. Giovedì il giocatore sosterrà le visite mediche, prima della firma sul nuovo contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi anni.