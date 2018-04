Lazio e Fiorentina, sull'obiettivo Dabbur c'è anche il Siviglia

Aumenta la concorrenza per Munas Dabbur. Come riporta Estadio Deportivo, l'attaccante classe 1992 del Red Bull Salisburgo sarebbe infatti stato osservato da uno scout del Siviglia nella gara di Europa League di giovedì sera. Dabbur, autore del momentaneo pareggio contro la Lazio, piace infatti da tempo anche al club andaluso, oltre proprio ai biancocelesti e alla Fiorentina in Serie A.