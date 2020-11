Lazio e Juventus, è il confronto numero 153 in Serie A. E il dominio dei numeri è bianconero

153º confronto in Serie A tra Lazio e Juventus: avanti i bianconeri nel bilancio per 82 successi a 34, 36 pareggi completano il quadro nel massimo campionato. La Juventus è la squadra contro cui la Lazio ha perso più partite in Serie A: 82, almeno 16 più che contro qualsiasi altra avversaria. L’ultimo pareggio tra Lazio e Juventus in Serie A risale a gennaio 2014 (1-1); da allora, 10 successi bianconeri e due vittorie biancocelesti.