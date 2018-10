Lazio, è notte fonda: Jovic fa 3-1 per l'Eintracht

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Contropiede letale dell'Eintracht Francoforte, che chiude virtualmente i giochi al 52'. Haller si invola sulla destra e mette al centro, dove Jovic è tutto solo, controlla e batte Proto in uscita con un pregevole colpo sotto. Notte fonda per i biancocelesti, 3-1 per la squadra di casa.