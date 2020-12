Lazio e Sassuolo aprono il 2021 del Genoa: Ballardini riparte dai tre punti di La Spezia

Non poteva esserci impatto migliore. Davide Ballardini ha scosso il Genoa contribuendo alla conquista di tre punti importantissimi nella sfida contro lo Spezia. Il successo ha permesso ai rossoblu di salire al terzultimo posto avvicinando proprio gli Aquilotti di Italiano di un solo punto. Una partenza positiva per il tecnico ravennate che per la sfida del "Picco" ha voluto puntare sull’esperienza schierando in campo solo due giocatori sotto i 25 anni come Ghiglione e Czyborra. Una formazione esperta e capace di contenere le offensive con Lerager, Badelj e Behrami in mediana mentre Goran Pandev in avanti ha dato il solito contributo di qualità.

Domenica la Lazio - Il nuovo anno però metterà di fronte al Grifone la Lazio di Simone Inzaghi, avversario che sta attraversando un momento di difficoltà ma di assoluto valore. Un impatto importante fra le mura amiche per Criscito e compagni che dovranno mettere in campo i miglioramenti già mostrati nella sfida di La Spezia. Servirà la stessa compattezza vista al “Picco” e allo stesso tempo la capacità di colpire quando l'avversario concederà gli spazi arginando però le fonti di gioco biancocelesti rappresentate da Sergej Milinkovic-Savic a centrocampo e da Ciro Immobile in attacco.

Poi il Sassuolo - Tre giorni dopo ecco che il Genoa andrà a far visita al Sassuolo. La squadra di De Zerbi gioca un calcio propositivo facendo girare il pallone con grande rapidità e rappresenta un altro scoglio importante con cui inizierà il 2021 rossoblu. Uno stress-test importante per gli uomini di Ballardini che però hanno dimostrato di essere vivi e pronti a combattere per non lasciare nulla di intentato. La classifica adesso non fa più tanta paura come prima ma certamente andrà migliorata. La parola passa a mister Ballardini in panchina e agli undici, più cinque cambi, in campo. Obiettivo: rialzare il Grifone.