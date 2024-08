Lazio, ecco Castrovilli: "Sto bene, anche se vengo da due anni e mezzo di buio totale"

Giornata di presentazioni in casa Lazio, con le conferenze stampa dei nuovi arrivati Castrovilli, Dele-Bashiru, Tchaouna e Nuno Tavares. In particolare, queste le dichiarazioni di Gaetano Castrovilli: "Io andrò sempre a 100 all'ora e sta al mister decidere se mettermi mezzala o trequarti. Scegliere la Lazio è stato facile, l'ho voluta fortemente. Sto bene, anche se vengo da due anni e mezzo di buio totale. Per me la Lazio vuol dire rinascita", le parole riportate dall'edizione on line del Corriere dello Sport. "Gli infortuni? Spero di averli accantonati, sono stanco. Ruolo? A me basta giocare".

Castrovilli su Immobile e Luis Alberto: "Sono un ragazzo timido quindi non gli avevo chiesto niente sulla Lazio. Quello che ha fatto qui Luis Alberto è immenso. Cercherò di prendere le sue tracce e fare lo stesso percorso. Baroni? Ogni allenatore ha il suo metodo di preparazione. Qui abbiamo corso tanto e abbiamo messo tanta benzina. Mi piace molto il gioco del mister, con il pressing alto. Sono felice".

La Nazionale. "Uno degli obiettivi è quello di tornare in Nazionale, passando per il club. Tutto parte dalla testa. Se non stai bene mentalmente le gambe non vanno. Ho trovato un gruppo fantastico, di qualità. Voglio dare una mano a questa squadra. Sento quell'alchimia che in un gruppo fa tanto. Sono all'80% nel cammino per tornare a quello che ero".

Castrovilli conclude: "Appena sono arrivato ho trovato un ambiente incredibile. Non solo con i compagni, ma con tutti quelli della società, dello staff ecc. Ho trovato delle belle persone. Sono contento di questo. Quando c'è tutto questo si possono fare grandi cose. Oltre alla qualità serve la quantità, e il mister ci sta preparando su questo. Vogliamo far divertire i nostri tifosi e vincere".