12.20 - Conclusa la conferenza stampa di Filippo Inzaghi. 12.18 - Cosa non ti è piaciuto nella sfida di domenica con la Roma? "Nel primo tempo abbiamo concesso qualcosa sui calci piazzati, ma la Roma lì è molto più forte. Lavoreremo perché anche la Juve è superiore in quello: dovremo...

Bundesliga, il 5° turno: Bayern e BVB in casa, lo Schalke cerca i 3 punti

Roma, Monchi in conferenza stampa con Di Francesco

Genoa-Ballardini, tre gare per non rischiare. Nicola sullo sfondo

Juve, turn-over in vista Napoli: a riposo Chiellini, Mandzukic e A.Sandro

W.Nara: "Nessun dubbio sull'Inter e Spalletti. Juve-Napoli? Tifo per il pari"

Roma, quattro nomi per il dopo Di Francesco. C'è anche Montella

Roma, Totti sta con Di Francesco. E a un tifoso: "Non lo caccia nessuno"

Lazio, ecco il rinnovo di Immobile: ingaggio record per l'era Lotito

Gli ex e l'obiettivo Chiesa: Inter-Fiorentina non è solo sul campo

Roma, Di Francesco e la sintonia perduta: lo spogliatoio è in crisi

Dallo scippo alla Samp ai problemi in campo: Zaza a caccia del sorriso

Juventus, Chiellini dimentica Allegri nei voti per il miglior tecnico

Bologna, entro giovedì la risposta al ricorso per la squalifica a Pulgar

Ultime sul futuro di Ciro Immobile direttamente dal Corriere di Roma . Entro breve - si legge - sarà infatti annunciato il rinnovo di contratto con la Lazio fino al 2023: una specie di legame a vita, visto che scadrà quando l'attaccante avrà già compiuto 33 anni. L’ingaggio sarà adeguato ai 41 gol che ha segnato nella scorsa stagione e toccherà la cifra record per l’era Lotito di tre milioni netti a stagione (più bonus).

