Lazio, ecco l'Inter: Inzaghi può contare sull'aiuto della panchina

Emergenza rientrata per la Lazio. Se una settimana fa le assenze erano state il tema principale della vigilia della trasferta di Parma, per l'odierno scontro diretto contro al vertice contro l’Inter (ore 20.45) Inzaghi può contare su tutto il gruppo completo. L'unica eccezione è capitan Lulic, che si è operato alla caviglia sinistra mercoledì e ne avrà per un mese. Per il resto la condizione della squadra è cresciuta e i giocatori più stanchi, dopo l’impegno infrasettimanale, hanno recuperato al meglio in sette giorni le energie fisiche e mentali. Il tecnico ha avuto la possibilità di scegliere chi mandare in campo dal primo minuto e chi, di conseguenza, usare come arma da giocarsi a partita in corso. E sarà questo uno dei temi centrali di oggi, perché rispetto ad altre occasioni Inzaghi avrà più possibilità di cambiare in corso d'opera.

Subito il pensiero è rivolto a Caicedo , che - secondo la rifinitura di ieri - dovrebbe partire dalla panchina con Correa e Immobile titolari. Quest'anno in campionato ha già segnato 8 gol, di cui 4 da subentrato. È in fiducia e sicuramente sarà della partita. Ma attenzione perché Inzaghi avrà un ulteriore allenamento, tra poche ore, per confermare la scelta nel reparto offensivo. Milinkovic al rientro dalla squalifica si riprenderà il posto in mezzo al campo con Leiva e Luis Alberto. Fuori Parolo e Cataldi, due ottime carte: il primo garantisce quantità, il secondo più qualità e velocità nel far girare il pallone. Sono soluzioni diverse che possono far comodo in base a come si metterà la partita. Anche sugli esterni, nonostante l’infortunio di Lulic, Inzaghi è coperto. A destra è ancora vivo il ballottaggio tra Marusic e Lazzari, mentre a sinistra c’è Jordan Lukaku, che potrebbe approfittare dello scontro col fratello Romelu per tornare in campo. Manca da fine novembre, ha un tempo nelle gambe e in passato quando è entrato nella ripresa è sempre stato devastante: Inzaghi lo terrà bene in mente. Dietro giocheranno Luiz Felipe, Acerbi e Radu, con Bastos, Patric e Vavro a disposizione. Difficilmente la difesa verrà toccata ma meglio avere delle alternative valide che essere corti. Perché per smuovere una situazione d’equilibrio delle volte pescare la carta giusta dal mazzo può fare la differenza.