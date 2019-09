Lazio, ecco la lista ufficiale per la Serie A 2019/2020

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A mercato concluso, i 20 club di Serie A hanno comunicato la lista che comporrà la rosa a disposizione del tecnico per la stagione 2019/2020. Nel corso del campionato sarà poi possibile schierare senza limiti qualsiasi calciatore under 22 (i nati dal 1997 in poi). Di seguito la lista della Lazio. Assente Joseph Minala, nonostante il club capitolino avesse uno spazio libero e così non utilizzato.

Lazio 2019-2020 - 24 giocatori + 4 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Danilo Cataldi, Thomas Strakosha, Guido Guerrieri

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Francesco Acerbi, Tiago Casasola, Marco Parolo, Ciro Immobile, Manuel Lazzari

Altri elementi della rosa: Silvio Proto, Denis Vavro, Stefan Radu, Bastos, Jordan Lukaku, Riza Durmisi, Patric, Lucas Leiva, Adam Marusic, Sergej Milinkovic Savic, Valon Berisha, Senad Lulic, Jony, Luis Alberto, Felipe Caicedo, Joaquin Correa

Under 22: Luiz Felipe, Jorge Silva, André Anderson, Bobby Adekanye