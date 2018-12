Lazio-Eintracht 1-2, ko indolore per Inzaghi: sconfitto, ma già qualificato

Fonte: Dall'inviato a Roma

Sei su sei per l’Eintracht Francoforte. In una serata che sulla carta non aveva molto da offrire, visto che entrambe le squadre erano già qualificate alle fasi finali di Europa League, il secondo tempo è riuscito sicuramente a risvegliare tifosi e addetti ai lavori. 2-1 il risultato finale a favore della squadra tedesca, trascinata dalle reti di Gacinovic e Haller dopo il provvisorio vantaggio della Lazio con Correa.

EINTRACHT PADRONE ASSOLUTO - Arrembante la partenza della squadra tedesca, alla ricerca della sesta vittoria in sei partite nel gruppo H. Protagonisti non solo i calciatori di mister Hutter, ma anche i tifosi, che fin dall’ingresso sul terreno di gioco delle due formazioni hanno conquistato l’Olimpico con cori, tamburi, fumogeni e petardi. Molto bassa, d’altronde, l’affluenza dei supporters di casa, spesso sovrastati in questa prima frazione dall’incessante sostegno della curva avversaria. L’Eintracht organizza il gioco, ma il primo tiro in porta è della Lazio: conclusione alta e senza troppe pretese di Correa al 13’. Sul fronte opposto gli ospiti costruiscono invece una buona occasione con Muller che non riesce però a superare Luiz Felipe: palla in corner. Intanto, al 32’, arriva già il primo cambio della gara: problema muscolare per Hasebe, che lascia il campo in favore del giovanissimo N’Dicka. La Lazio inizia ad accendersi nell’ultimo quarto d’ora. Troppo debole, tuttavia, la conclusione di Luis Alberto dopo un rapido scambio con l’altro falso nueve Correa; in ritardo invece Acerbi su un calcio di punizione a tagliare bene l'area dalla sinistra.

ILLUSIONE CORREA - Pronti-via e i biancocelesti si lanciano avanti con convinzione. Minuto 57, giocata di Acerbi in profondità, Luis Alberto prolunga di prima intenzione per Correa: controllo e pallone sul secondo palo, Ronnow non può farci nulla ed è 1-0. L’Eintracht accusa il colpo e in curva la situazione si scalda: un tifoso tedesco fa invasione di campo dopo aver lanciato un fumogeno contro i supporters avversari e viene così portato via di forza dalla polizia. Sale la tensione, i tifosi ospiti sfondano un cancello e le forze dell’ordine devono schierarsi in massa in tenuta antisommossa per prevenire ulteriori complicazioni. La Lazio si distrae e l’Eintracht ne approfitta così per ribaltare il risultato. A firmare il pari è Gacinovic, che al 65’ batte Proto con un'imparabile conclusione da fuori area. Il 2-1 lo sigla invece Haller, dopo appena sei minuti: triangolo con Gacinovic, pallone rasoterra di ritorno del numero 11 sul numero 9 e rete del vantaggio. È un uno-due tremendo, quello della squadra di Hutter, che nel finale avrebbe pure il pallone per chiuderla. Inzaghi dal canto suo rafforza l’attacco con Rossi, ma il risultato non cambia e Die Adler possono gioire dunque per la sesta vittoria consecutiva in Europa League.

LAZIO NON TESTA DI SERIE - Con nove punti nella classifica del gruppo H la Lazio passa così ai sedicesimi di finale di Europa League in seconda fascia. Testa di serie, invece, l’Eintracht Francoforte (quindici punti), i cui 10.000 tifosi stasera hanno letteralmente conquistato e sconvolto l’Olimpico.