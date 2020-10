Lazio, emergenza in difesa: caccia allo svincolato, ecco le occasioni sul mercato

Passano i giorni, ma l'emergenza in difesa per la Lazio rimane. Al momento, a nove giorni dal ritorno in campo in Serie A, gli unici due difensori disponibili per Inzaghi sono Acerbi e Patric (senza contare Parolo, adattato come tale domenica contro l'Inter). Luiz Felipe non è ancora guarito dall'infortunio alla caviglia ed è volato in Germania per dei controlli. Radu dovrà stare fermo almeno un mese, Vavro è in via di guarigione dopo i fastidi legati alla pubalgia e Bastos, oltre a essere infortunato, è fuori rosa. E poi c'è il nuovo acquisto, Hoedt, che deve ancora svolgere le visite mediche: comincerà a mettere benzina nelle gambe da martedì, ma per ritrovare la forma migliore dovrà passare del tempo. Uno scenario non proprio idilliaco quindi per Inzaghi, costretto a sperare in qualche recupero lampo in vista del rientro in campo.

I prossimi giorni saranno importanti per capire le tempistiche del rientro di alcune pedine. Se saranno molto più lunghe del previsto, considerando che comincerà anche la Champions, non è escluso che la società possa decidere di correre ai ripari andando a pescare nel mercato degli svincolati. Garay è il profilo più appetibile della lista: argentino, 33 anni, ha chiuso in estate la sua avventura con il Valencia. Già ad agosto era stato accostato in orbita Lazio, ora è tornato d'attualità anche perché è gestito da Mendes, che lo ha proposto agli uomini di Formello con cui ha un ottimo feeling. Di altri centrali di livello non ce ne sono, mentre - analizzato la lista - sono delle occasioni Clyne (difensore destro ex Liverpool) e Antonio Valencia (ex Manchester), due terzini al momento senza squadra. Suggestioni più da fantamercato.

Va ricordato infatti come non sia usanza del duo Lotito-Tare andare a caccia di svincolati e quasi sicuramene non accadrà. A Formello lo continuano a ripetere, il mercato è chiuso e la società ora penserà soltanto a definire le varie situazioni contrattuali (Strakosha, Acerbi, Patric, Marusic, Luiz Felipe, oltre a Inzaghi, sono in orbita rinnovo). Nonostante ciò nessuna ipotesi va scartata a priori, soprattutto perché la stagione sarà lunga, difficile e fitta di impegni. E se l'emergenza dovesse essere più duratura e grave del previsto, non sarebbe un errore pensare di inserire una nuova pedina.