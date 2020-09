Lazio, emergenza in difesa: richiamato Karo dal prestito alla Salernitana

Con l'infortunio occorso a Luiz Felipe, la prossima cessione di Bastos e l'attesa sul mercato per un nuovo centrale difensivo, hanno imposto alla Lazio una soluzione in tempi rapidi per rimpolpare il fronte difensivo. Secondo quanto riportato da LazioNews il club blucerchiato avrebbe deciso di richiamare Andreas Karo dalla Salernitana. Il centrale cipriota era tornato soltanto una settimana fa a Salerno dopo gli impegni con la nazionale, ma adesso è pronto a far rientro nella capitale per provare ad aiutare la squadra di Inzaghi