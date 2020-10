Lazio, emergenza per l'esordio in Champions. Inzaghi: "Dubbi anche sull'utilizzo di Parolo"

La Lazio andrà avanti col 3-5-2? Come sta Pereira? Sono due delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund ha risposto così: "Per quanto riguarda la partita contro la Sampdoria sappiamo dove siamo mancati. Non eravamo mai mancati dal punto di vista dello spirito di squadra e sabato invece è accaduto, domani voglio vedere una risposta. Pereira è indisponibile da cinque giorni, ha una sindrome influenzale che non ci permetterà di averlo a disposizione nemmeno domani. Da stamattina anche Danilo Cataldi ha qualche problemino intestinale e spero di recuperarlo per domani".

Problemi in casa Lazio anche in difesa: "Dovrò valutare bene Luiz Felipe, che ha fatto solo un allenamento in gruppo dopo l'infortunio. L'ho visto bene ieri: se avessi avuto più scelta gli avrei dato più tempo. Domani sceglierò tra lui, Hoedt e Parolo", ha detto Inzaghi.

